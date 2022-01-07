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Украинский депутат перепутал Рождество с Пасхой

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Народный депутат Украины от президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко в Рождество, 7 января, поздравил граждан с Пасхой.

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Депутат выложил в Facebook фотографию у елки и стихотворение, которое заканчивается словами: «Христос Воскресе!».

Позже Тищенко удалил сообщение и опубликовал новый пост, однако скриншоты уже распространились в Сети, отмечает УНИАН.

27 декабря мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей Украины с 2220 годом, а затем с 2222-м.

8 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман попал в неловкую ситуацию, поздравляя жителей Днепра (бывший Днепропетровск) с Днем города.

Вместо фотографии города-именинника на странице украинского политика были опубликованы виды Киева.

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