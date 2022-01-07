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Военные Киргизии вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ

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Два военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России с миротворческим контингентом и военной техникой Киргизии из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели в Казахстан. Об этом 7 января сообщили в Минобороны РФ.

«Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

Также президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении в Казахстан воинского контингента республики в составе миротворческой миссии. Помимо этого, самолеты ВКС РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана 7 января взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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