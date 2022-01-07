Чешской теннисистке аннулировали австралийскую визу

Австралийская пограничная служба аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой. Спортсменка была задержана 6 января в Мельбурне и отправлена в карантинный отель, где также пребывает спортсмен из Сербии Новак Джокович. Об этом 7 января сообщил телеканал ABC.

«Мы можем подтвердить, что чешская теннисистка Рената Ворачова находится в одном заключении с Джоковичем вместе с несколькими другими игроками», — приводится в сообщении информация МИД Чехии.

По данным СМИ, чешская спортсмена приехала в Австралию на турнир Australian Open 2022 еще в прошлом месяце с освобождением от вакцинации, так как недавно переболела COVID-19. По словам источника в правительстве, Ворачова была уведомлена, что должна покинуть страну. В настоящий момент неизвестно, планирует ли спортсменка оспаривать это решение.

6 января пограничная служба Австралии также аннулировала визу первой ракетке мира — теннисисту из Сербии Новаку Джоковичу, прилетевшему на этот же турнир, из-за ошибки в оформлении визы. По данным СМИ, Джокович пытался попасть в страну по типу визы, которую нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19. Визу спортсмена аннулировали.

Скандальную ситуацию прокомментировал 5 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он сообщил, что действия пограничных служб страны были справедливыми, так правила для въезда в страну действуют для всех одинаково.