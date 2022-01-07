В Минобороны сообщили о постоянном контакте с военным ведомством Казахстана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Также налажен диалог министра с коллегами из стран ОДКБ.

«Глава российского военного ведомства по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане», — говорится в сообщении Минобороны.

По всем обсуждаемым вопросам достигается согласие, добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонных разговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обстановку в республике. Стороны рассмотрели совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом. Кроме того, российский лидер провел еще ряд телефонных переговоров.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Токаев отмечал, что захватившие учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число 6 января выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. Также в минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

7 января Токаев выступил с обращением к гражданам страны в связи с беспорядками. Он заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. По словам президента, Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Глава государства подчеркнул, что соучастниками событий в стране стали свободные средства массовой информации и «забугорные деятели». Он отдал приказ вооруженным силам открывать огонь на поражение по террористам. Власти Казахстана продолжают контртеррористическую операцию, добавил лидер.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.