Си Цзиньпин обвинил внешние силы в подстрекательстве к беспорядкам в Казахстане

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7 января обвинил внешние политические силы в подстрекательстве к беспорядкам и разжигании цветной революции в Казахстане. Он подчеркнул, что Пекин выступает против этого и готов оказать казахстанскому народу необходимую помощь.

«Китай готов сделать всё возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь ему преодолеть все трудности», — говорится в послании Си Цзиньпина президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Также китайский лидер выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и материальным ущербом. Он назвал шаги, предпринятые Токаевым, «решительными и мощными».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

Также президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении в Казахстан воинского контингента республики в составе миротворческой миссии. Помимо этого, самолеты воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана 7 января взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.