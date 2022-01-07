Экс-президент США Картер предрек разрушение американской демократии

Бывший президент США Джимми Картер выразил опасение за будущее американской демократии. В статье для The New York Times он написал, что демократия в стране находится на краю пропасти, ей грозит полное разрушение.

Так, политик затронул тему штурма Капитолия, который произошел в январе 2021 года. По его словам, все четыре ныне живущих экс-президента страны осудили тех, кто побуждал граждан к беспорядкам.

«Теперь же я опасаюсь, что все те вещи, за которые мы так упорно боролись во всем мире, — за право на свободные, справедливые выборы, которым не будут мешать политики-деспоты, которых не интересует ничего, кроме как их собственная власть, — становятся всё менее устойчивыми у нас в стране», — подчеркнул бывший президент.

Он также осудил республиканцев за то, что они одобряют применение силовых методов во внутренней политике, что противоречит демократическим ценностям США.

Как убежден политик, для сохранения американской демократии необходимо, чтобы власти США начали «следовать идеалам свободы и высоким стандартам поведения».

6 января прошел ровно год со дня беспорядков, вспыхнувших в Капитолии. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поручила приспустить государственные флаги в честь защитников здания Капитолия год назад. Она также поблагодарила отважных людей, которые «поставили свои жизни на карту, чтобы защитить общественную безопасность».

В тот же день американский лидер Джо Байден заявил, что штурм Капитолия в январе 2021 года был вооруженным восстанием. Президент также обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране.

7 января 2021 года конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне. Сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.