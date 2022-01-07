Логинов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов в пятницу, 7 января, прокомментировал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Рад, что сегодня получилась хорошая гонка в тяжелых биатлонных условиях. Думаю, это хороший праздник для всей нашей команды. Для меня это очень важный результат, потому что до Нового года не всё получалось, хоть и провел очень хороший подготовительный сезон. Рад, что это всё вылилось в результат», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Логинова.

Спортсмен завоевал золото на этапе Кубка мира ранее в этот день. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 6,5 секунды; 2 промаха). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1).

18 декабря российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил два промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле Кристиансена. Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе.