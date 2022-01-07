Военный эксперт рассказал о достижениях экс-начальника Генштаба Квашнина

Военный эксперт Владислав Шурыгин 7 января назвал экс-начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Анатолия Квашнина человеком, вернувшим мир на Кавказ в 2000-е годы.

«Военная звезда Анатолия Квашнина взошла в Чечне в декабре 1994 года. На должность командующего, увязшей в Чечне группировки, конкурса кандидатов не было. От этой «чести» отказались несколько генералов-«десантников» из ближайшего окружения тогдашнего министра обороны Павла Грачева. Назначение на эту должность Квашнина было воспринято не как возвышение, а скорее, как ссылка с перспективой громкой отставки», — рассказал он в беседе с «Известиями».

В штаб группировки, расположенный в Моздоке, генерал-полковник Квашнин прибыл в середине декабря 1994 года. Обстановка на тот момент складывалась драматичная. Силы противника были приуменьшены почти в пять раз, а численность российских войск была столь мала, что их колонны фактически увязли в Чечне. В короткий период был сформирован штаб.

«К осени 1995 года командующий создал самый боеспособный округ в стране. Именно Квашнин заметил и поддержал таких генералов как командарм Трошин, генералы Шаманов, Пуликовский, Рохлин, Молтенской, Наумов, Булгаков, Макаров, ставших потом героями Второй чеченской войны», — отметил эксперт.

По мнению Шурыгина, генерал Квашнин несет ответственность и за штурм Грозного 31 декабря 1995 года.

«Мне кажется, что до последнего дня жизни и Анатолий Квашнин и тысячи других участников тех событий никогда не забывали о этой страшной новогодней ночи», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Квашнин смог проявить себя и на должности начальника Генштаба.

«Бросок десантников на Приштину стал первой самостоятельной серьезной военно-политической акцией России за долгие годы. Именно Квашнин стал главным разработчиком этой операции», — сказал Шурыгин.

Кроме того, эксперт напомнил, что генерал «фактически довел до «железа» легендарные «Калибры», при нем началась разработка «Искандеров» и даже нынешний «гиперзвук», как тематика, был сохранен».

«Причиной его отставки в июле 2004 года стало несогласие с политикой нового министра обороны Сергея Иванова, взявшего курс на сближение с НАТО и США», — заключил Шурыгин.

О смерти Квашнина стало известно ранее в этот день. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции на 76-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью военного.