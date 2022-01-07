Путин обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонных разговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обстановку в Казахстане. Стороны рассмотрели совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом, сообщил 7 января представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что за последние дни лидеры провели несколько телефонных разговоров.

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», — рассказал Песков журналистам.

В этот же день стало известно, что российский лидер провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны подчеркнули, что одной из главных задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Политики считают, что казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. Также в минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

7 января Токаев выступил с обращением к гражданам страны в связи с беспорядками. Он заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. По словам президента, Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Глава государства подчеркнул, что соучастниками событий в стране стали свободные средства массовой информации и «забугорные деятели». Он отдал приказ вооруженным силам открывать огонь на поражение по террористам. Власти Казахстана продолжают контртеррористическую операцию, добавил лидер.

По последним данным МВД, число задержанных из-за беспорядков достигло 3811 человек, ликвидированы 26 человек, еще 26 ранены.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.