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Момент сноса памятника Назарбаеву в Казахстане попал на видео

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Опубликовано видео, на котором жители казахстанского города Талдыкорган сносят памятник экс-президенту страны Нурсултану Назарбаеву. На кадрах, появившихся в Сети 7 января, видно, как жители обвязали памятник веревками и прикрепили их к грузовику.

После того как машина тронулась с места, памятник рухнул под крики собравшихся на площади людей. Люди подбежали к упавшей скульптуре и начали бить ее палками и ногами.

Два дня назад появились фотографии разбитого памятника Назарбаеву в Талдыкоргане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

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Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан уже прибыли белорусские миротворцы.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана 7 января взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.

Тогда же стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.

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