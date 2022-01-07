Житель Казахстана назвал бойней ситуацию в Алма-Ате

События в Алма-Ате — это мародерство и бойня, а не мирный протест. Об этом в пятницу, 7 января, заявил «Известиям» житель Нур-Султана.

«Рассказывает, что на улице мародерство, бойня. Мирного митинга давно уже нет. Надо все это исправлять», — пересказал мужчина слова своего знакомого, оказавшегося в эпицентре беспорядков.

Собеседник «Известий» отметил, что в городе проводится «зачистка» от бандитов. Также в Алма-Ате действует комендантский час, за нарушение данного режима граждан могут задерживать.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

По последним данным МВД, число задержанных из-за беспорядков достигло 3811 человек, ликвидированы 26 человек, еще 26 ранены.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, в минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.