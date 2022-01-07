Самолеты ВКС РФ с миротворцами ОДКБ вылетели из России в Казахстан

Двенадцать военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 вылетели с военнослужащими миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

«Двенадцать российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после прибытия подразделения из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступят к выполнению поставленных задач.

Ранее в этот день сообщалось, что армянских военных из состава миротворцев ОДКБ доставляют в Казахстан российские Ил-76, три самолета уже вылетели из аэропорта Еревана.

В Казахстане 2 января начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан уже прибыли белорусские миротворцы.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.