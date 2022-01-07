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В Казахстане восстановили работу приложений двух крупных банков

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В Казахстане постепенно восстанавливается работа мобильных банковских приложений, доступ к которым был приостановлен из-за беспорядков. Об этом 7 января сообщает Sputnik Казахстан.

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Так, граждане получили доступ к сервисам банков Halyk Bank и Kaspi.kz.

«Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в городе Алматы», — информирует Telegram-канал издания.

При помощи приложений жители могут осуществлять оплату, проводить мобильные переводы и другие необходимые операции. Работа по восстановлению доступа к мобильным приложениям других банков продолжается.

Сообщается также, что по поручению президента всем казахстанцам начислят бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону.

Ранее в этот день в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что в кредитные организации не будут начислять штрафы и пени по всем займам в рамках мер поддержки на фоне введения в стране чрезвычайного положения. Кроме того, меры поддержки включают отсрочку платежей по кредитам физическим и юридическим лицам, пострадавшим от введения ЧП.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Утром 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Кроме того, в ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

Также нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы. До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.

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