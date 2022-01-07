Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко и Пашиняном

Российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян 7 января провели телефонные переговоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее сообщалось, что Путин и Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Казахстане.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Пашинян не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Путин, Лукашенко и Пашинян во время разговоров подчеркнули, что одной из главных задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Политики считают, что казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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