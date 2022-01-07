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Депутат Госдумы Журова раскритиковала Австралию из-за ситуации с Джоковичем

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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала свое мнение по поводу скандала с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого 5 января пограничная служба Австралии не пустила в страну на турнир из-за ошибки в оформлении визы. Об этом 7 января сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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«Мне становится очень неприятно, когда на ком-то начинают показывать принципиальность. Правительство Австралии решило в жесткой форме продемонстрировать на Джоковиче, что у них нет ни для кого исключений, правила для всех одни. Если вы не соответствуете нашим стандартам, то будет вот так сурово», — приводятся в материале слова Журовой.

Турнир Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне, в нем должен был принять участие сербский спортсмен. Для участия в соревнованиях теннисист получил освобождение от вакцинации от COVID-19 по медицинским показателям. По данным СМИ, Джокович пытался попасть в страну по типу визы, которую нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19. Визу спортсмена аннулировали.

«Австралийской федерации тенниса нужно задуматься, а нужен ли вообще теперь Australian Open? Не стоит ли его отменить вовсе? Соревнования должны проводиться исключительно по спортивному принципу, а не у кого есть прививка, тот чемпион. Абсолютно дичайшая ситуация. Люди демонстрируют на весь мир то, что у них нет никаких авторитетов. Надеюсь, что эта ужасная демонстрация совсем скоро закончится», — приводит издание слова Журовой.

Сейчас, по данным «СЭ», спортсмен находится в иммиграционном изоляторе. Он обжаловал решение пограничных служб, суд примет решение 10 января.

5 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал действия пограничных служб страны в отношении спортсмена. Моррисон заявил, что правила для въезда в Австралию действуют для всех одинаково.

6 января МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за «неподобающего отношения» австралийских властей к Новаку Джоковичу.

Новак Джокович считается одним из лучших теннисистов в мире. Спортсмен является первой ракеткой в одиночном разряде.

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