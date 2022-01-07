ФРГ призвала к сдержанности при урегулировании беспорядков в Казахстане

Власти ФРГ призывают казахстанских военных и силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к сдержанности в ходе урегулирования беспорядков в республике. Об этом в пятницу, 7 января, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

«Для этих сил ОДКБ в Казахстане, конечно, действуют те же защищающие права человека обязательства, как и для казахских сил безопасности. Мы приняли к сведению, что в основном эти силы (ОДКБ в Казахстане. — Ред.) должны быть представлены военным персоналом. Часто военнослужащие не имеют знаний о том, как обращаться с гражданскими выступлениями. Мы призываем в этой связи с этим к особой внимательности», — заявил на брифинге Бургер.

В Казахстане 2 января начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число 6 января выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.