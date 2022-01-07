В ходе беспорядков в Кызылординской области Казахстана пострадали 182 человека

В результате беспорядков в Кызылординской области Казахстана пострадали 182 человека, из них 56 госпитализированы. Об этом 7 января сообщает Sputnik Казахстан.

«По итогам беспорядков в Кызылординской области — 182 пострадавших, 56 находятся в больницах, из них 25 — в реанимации», — говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Ранее в этот день в МВД Казахстана сообщили, что в Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части. После предупредительных выстрелов люди скрылись. Также в ведомстве рассказали о попытке напасть на СИЗО со стороны около 20 человек в камуфляжной форме. Правоохранители убили одного нападавшего, еще один пострадал.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Утром 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Кроме того, в ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

Также нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы. До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.