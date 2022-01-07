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Макрон заявил о проведении переговоров с Путиным в ближайшие дни

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Президент Франции Эммануэль Макрон 7 января заявил, что в ближайшие дни вновь проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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«Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор», — сказал он на пресс-конференции в Париже.

Французский президент также приветствовал диалог, который идет между РФ и США по Украине.

21 декабря политики провели телефонные переговоры. Они обсудили вопросы укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте, урегулирование внутриукраинского конфликта и нежелание Киева выполнять Минские договоренности.

Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате.

Помимо прочего, главы государств выразили удовлетворение стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе. Отмечается, что в этих вопросах Россия и Франция будут действовать синхронно.

Кроме того, Путин обратил внимание на ограничения, которым подвергается информационный канал Russia Today. Российский лидер выразил надежду на предоставление каналу таких же возможностей для работы без дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России.

14 декабря Путин и Макрон также провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также на границе Белоруссии со странами ЕС. В ходе разговора российский лидер привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений.

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