Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Квашнина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя РФ генерала армии Анатолия Квашнина. Глава государства оценил его профессионализм и героический дух. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», — сказал он.

О смерти Квашнина стало известно ранее в этот день. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции на 76-м году жизни.

Квашнин окончил Военную академию Генерального штаба им. К. Ворошилова. В 1994 году возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике. С февраля 1995 года, будучи в звании генерал-полковника, был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

Генерал армии возглавлял Генштаб Вооруженных сил РФ с 1997-го по 2004 год. С сентября 2004-го занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.