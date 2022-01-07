Президент Киргизии подписал указ об отправке миротворцев в Казахстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о направлении в Казахстан воинского контингента республики в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 7 января сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ «О направлении воинского контингента Кыргызской Республики на территорию Республики Казахстан для участия в миротворческих операциях». Согласно указу, воинский контингент Кыргызской Республики будет направлен на территорию Республики Казахстан на ограниченный срок для участия в миротворческих операциях в целях стабилизации и нормализации обстановки», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно законодательству Киргизии, вопрос об отправке военнослужащих республики за границу рассматривается парламентом, после чего решение депутатов должен подписать президент. Законодательный орган принял соответствующее решение 7 января.

Как отметил зампредседателя кабмина, глава государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, в Казахстан будут отправлены 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Речь идет о подразделении специального назначения «Скорпион» минобороны республики.

«Наши военнослужащие не будут принимать участие на территории Казахстана в разгоне митингов, а будут заниматься охраной стратегически важных государственных объектов», — подчеркнул он.

По словам Ташиева, республика является полноправным участником ОДКБ и не может проигнорировать просьбу казахстанских властей о помощи.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан уже прибыли белорусские миротворцы.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.