Прямой эфир
Общество
В России за сутки зарегистрировали 16 735 случаев коронавируса
Мир
Первые случаи «Омикрона» выявили в Монголии
Мир
Вспышка неизвестной болезни произошла в Канаде
Общество
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане
Общество
В Приморье нашли убитого амурского тигренка
Мир
Около 20 человек напали на СИЗО в Казахстане
Мир
Захарова сравнила заявления Харрис и штаба Тихановской о протестах
Мир
Девять Ил-76 с российскими миротворцами прибыли в Алма-Ату
Мир
Токаев пообещал предложить план реформ на фоне беспорядков в Казахстане

В Ростове-на-Дону мужчине оторвало кисти рук при подрыве взрывного устройства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В одном из многоквартирных домов Ростова-на-Дону был обнаружен мужчина с оторванными кистями. По предварительным данным, трагедия произошла из-за подрыва неустановленного взрывного устройства. Об этом 7 января ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. При обследовании квартиры мужчины сработало еще одно взрывное устройство. Незначительные травмы получил сотрудник ОМОН», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В декабре сообщалось, что в Ярославской области задержан 16-летний подросток, подозреваемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Позже в ходе допроса молодой человек признался, что приобрел химические вещества и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания. У парня изъяли обрез охотничьего ружья, боеприпасы, средства связи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021