В Ростове-на-Дону мужчине оторвало кисти рук при подрыве взрывного устройства

В одном из многоквартирных домов Ростова-на-Дону был обнаружен мужчина с оторванными кистями. По предварительным данным, трагедия произошла из-за подрыва неустановленного взрывного устройства. Об этом 7 января ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

«В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. При обследовании квартиры мужчины сработало еще одно взрывное устройство. Незначительные травмы получил сотрудник ОМОН», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В декабре сообщалось, что в Ярославской области задержан 16-летний подросток, подозреваемый в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Позже в ходе допроса молодой человек признался, что приобрел химические вещества и самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания. У парня изъяли обрез охотничьего ружья, боеприпасы, средства связи.