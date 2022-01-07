СБУ проверит находящихся на Украине казахстанских оппозиционеров

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки отдельных граждан Казахстана, в частности из числа представителей оппозиционных организаций. Об этом в спецслужбе заявили 7 января.

«Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины», — говорится в ответе СБУ на запрос издания «Украинская правда».

Уточняется, что проходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. Отмечается, что это «обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы».

Спецслужба увязала проверку граждан Казахстана на Украине с неким российским фактором, поскольку Москва якобы может использовать ситуацию для дискредитации Киева на международной арене. У СБУ якобы есть информация «о возможных провокациях российских спецслужб относительно причастности Украины к беспорядкам в Казахстане», поэтому Киев «отрабатывает алгоритм действий на опережение», пишет «Украинская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Украины.

Пока никто из граждан Казахстана не задержан, однако имеется информация об отдельных нарушениях миграционного законодательства.

«Поскольку определенные лица имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу», — пояснили в СБУ.

Днем ранее в социальных сетях появилась информация, что на Украине к руководителю одной из оппозиционных организаций Казахстана применили силу при оперативных действиях. Ему якобы угрожали депортацией и предъявляли претензии в ведении оппозиционной деятельности в Казахстане с территории Украины. СБУ в комментарии «Украинской правде» признала факт данной беседы, однако заверила, что сотрудники спецслужбы вели себя вежливо и корректно.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.