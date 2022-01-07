Японский миллиардер завершает отбор команды для полета к Луне

Миллиардер Юсаку Маэдзава завершает отбор команды для полета к Луне. Из 1 млн человек оставят восемь, анкеты кандидатов собирали год. Желающие должны были описать свой интерес ко Вселенной. Миссия под названием «Дорогая Луна» на корабле компании SpaceX запланирована на 2023 год, передает телеканал «Известия». Экипаж и туристы облетят спутник Земли и вернутся на Землю. Бизнесмен из Японии выкупил все пассажирские места на борту. 46-летний Маэдзава впервые отправился в космос в 2021 году на российском корабле «Союз».

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