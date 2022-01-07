Первые случаи «Омикрона» выявили в Монголии

Первые случаи «Омикрон»-штамма коронавируса выявили в Монголии. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил генеральный директор Национального центра инфекционных заболеваний страны Цолмон Билэгтсайхан.

«У десяти миротворцев и двух граждан Монголии, которые прибыли рейсами Стамбул – Улан-Батор и Бангкок – Улан-Батор, было подтверждено инфицирование штаммом «Омикрон», — приводит его слова агентство МОНЦАМЭ.

Ранее в этот день ВОЗ сообщила о новом рекордном суточном приросте случаев COVID-19. Так, по данным организации, коронавирусная инфекция за последние 24 часа была выявлена у 2 618 130 человек в мире.

Отмечалось, что это самый высокий суточный показатель в статистике организации за всё время пандемии. Кроме того, ВОЗ обновляет соответствующий антирекорд третий день подряд.

3 января технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Кроме того, глава ведомства рассказала, что практически все госпитализированные с «Омикрон»-штаммом в ЮАР не были привиты от COVID-19, не болели им ранее или имеют сопутствующие заболевания, в том числе эндокринные и онкологические.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».