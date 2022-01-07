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Граждан Казахстана освободят от штрафов и пени по займам на фоне ЧП
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Граждан Казахстана освободят от штрафов и пени по займам на фоне ЧП

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В Казахстане кредитные организации не будут начислять штрафы и пени по всем займам в рамках мер поддержки на фоне введения в стране чрезвычайного положения. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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«В связи с введением чрезвычайного положения в республике на сегодня разработаны следующие поддерживающие меры на финансовом рынке. Первое — неначисление штрафов, пени микрофинансовыми организациями, банками второго уровня по всем займам», — указано в заявлении регулятора.

Кроме того, меры поддержки предусматривают предоставление отсрочки платежей по кредитам физическим и юридическим лицам, пострадавшим от введения ЧП.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, на котором он заявил, что силы правопорядка проводят напряженную работу по восстановлению порядка в Казахстане. Он уточнил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию.

Он отметил, что экстремисты по-прежнему применяют оружие против силовиков и наносят ущерб имуществу граждан, поэтому контртеррористические акции необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков на территории республики.

Днем ранее Токаев отмечал, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры. Он заявлял также, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. 6 января в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. От России в состав миссии вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

На утро 7 января правоохранители в Казахстане сообщили о задержании более 3 тыс. участников беспорядков. Силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Кроме того, в ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

В минздраве Казахстана сообщали, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.

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