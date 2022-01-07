В Шымкенте погромщики уничтожили не менее 10 полицейских автомобилей

В Шымкенте погромщики уничтожили не менее 10 полицейских автомобилей

2022-01-07 10:45:42

2022-01-07 10:45:42

2022-01-07 10:45:42

2022-01-07 10:45:42

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