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В Алма-Ате полиция задержала более 70 боевиков и 30 мародеров

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Более 70 боевиков, нападавших на административные здания задержаны в Алма-Ате. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой данные департамента полиции.

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Также правоохранители задержали более 30 мародеров, пишет издание в своем Telegram.

Ранее в пятницу пресс-служба Нацгвардии Казахстана сообщила, что двое военнослужащих погибли во время массовых беспорядков 5 января. Также в Алма-Ате и Шымкенте травмы получили 216 военнослужащих.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, на котором он заявил, что силы правопорядка проводят напряженную работу по восстановлению порядка в Казахстане. Он уточнил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию.

Он отметил, что экстремисты по-прежнему применяют оружие против силовиков и наносят ущерб имуществу граждан, поэтому контртеррористические акции необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков на территории республики.

Днем ранее Токаев отмечал, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры. Он заявлял также, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Протесты, вскоре переросшие в беспорядки, начались в Казахстане 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

В минздраве Казахстана сообщали, что участники беспорядков нападают и на врачей, более десяти медиков получили травмы.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.

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