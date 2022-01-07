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В России за сутки зарегистрировали 16 735 случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 735 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (3694), Санкт-Петербурге (1291) и Подмосковье (899).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 10 618 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек.

Ранее, 6 января, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 62,6%.

По словам вице-премьера, в четырех регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Близки к этой отметке Тува (78%), Липецкая и Московская области (76,7% и 76,5% соответственно).

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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