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Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

Парламент Киргизии начал обсуждать отправку миротворцев в Казахстан

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Депутаты парламента Киргизии приступили к рассмотрению вопроса отправки в Казахстан киргизских миротворцев в составе ОДКБ. Об этом 7 января сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что 53 из 90 депутатов были зарегистрированы к началу внеочередного заседания, парламентарии приступили к рассмотрению повестки дня заседания, где значится один вопрос — ситуация в Казахстане.

В соответствии с киргизским законодательством, вопрос об отправке военнослужащих республики за границу рассматривается парламентом, после чего решение депутатов должен утвердить глава государства. Законодательный орган страны планировал рассмотреть данный вопрос 6 января, однако из-за отсутствия кворума внеочередное заседание было перенесено на пятницу. Планируется, что в случае положительного результата голосования Киргизия направит в Казахстан 150 миротворцев, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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