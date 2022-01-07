В МВД Казахстана опровергли информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан

В министерстве внутренних дел Казахстана не подтвердили информацию о попытках ввоза оружия в столицу республики Нур-Султан ночью через блокпост. Об этом сообщил телеканал «Хабар-24» в пятницу, 7 января.

«В МВД информацию не подтвердили. В ведомстве отметили, что ситуация в Нур-Султане стабильная и находится под полным контролем правоохранительных органов», — заявила ведущая телеканала в эфире.

Ранее в этот же день о попытках ввоза оружия в город телеканалу сообщил один из постовых на блокпосте.

До этого 7 января первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы. По его словам, главной целью террористов были сотрудники органов правопорядка. Он также отметил, что сначала протесты в республике были мирными, однако затем толпу возглавили вооруженные бандиты и террористы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги и выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Протесты распространились и на другие города.

Вскоре митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

5 января Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совет безопасности. На заседании Совбеза он назвал ситуацию подрывом целостности государства и сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.