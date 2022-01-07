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Участники беспорядков в Казахстане поставили силовиков на колени

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Опубликована видеозапись, на которой видно, как, предположительно, участники беспорядков в Казахстане напали на силовиков. На кадрах, появившихся в Сети 6 января, запечатлено, как вооруженные палками погромщики окружают бойцов, кричат на них, бьют и ставят на колени на землю.

Утром 7 января нацгвардия Казахстана сообщила, что в городах Кызылорд и Талдыкорган на юге республики в ходе массовых беспорядков погибли два юных силовика. Тогда же стало известно, что правоохранители в Казахстане в ходе спецопераций задержали более 3 тыс. участников беспорядков. При этом отмечается, что силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 погромщиков.

За день до этого сообщалось, что число погибших при беспорядках в Казахстане силовиков выросло до 18. Также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. До этого стало известно о 13 погибших военных, двое из которых были обезглавлены. Как убеждены в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

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Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Власти пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно остро сложилась ситуация в крупнейшем городе страны — Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Более того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Утром 7 января сообщалось, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике. При этом в страну накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76.

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