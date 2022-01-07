Токаев обратится к народу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Республики в связи с протестами в стране в пятницу, 7 января.

«Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, об этом сообщает официальный представитель главы государства Берик Уали», — говорится в сообщении гостелеканала «Хабар 24».

Ранее в этот день Токаев провел заседание контртеррористического штаба, на котором он заявил, что силы правопорядка проводят напряженную работу по восстановлению порядка в Казахстане. Он уточнил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию.

Он отметил, что экстремисты по-прежнему применяют оружие против силовиков и наносят ущерб имуществу граждан, поэтому контртеррористические акции необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков на территории республики.

Также глава Республики подтвердил что в страну уже начали пребывать подразделения объединенного миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В итоге продолжительных протестов правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

Также он подчеркнул, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.