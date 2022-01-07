Скончался второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии

Второй пострадавший в результате жесткой посадки частного вертолета в Башкирии скончался, сообщает 7 января региональный минздрав.

По данным ведомства, он умер в машине скорой помощи по дороге в госпиталь Уфы.

Таким образом число жертв крушения увеличилось до двух. Всего на воздушном судне было три человека.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки погиб известный юрист Андрей Олейник. Он был одним из двух пассажиров вертолета. От полученных травм мужчина скончался еще до прибытия спасателей и медиков.

О том, что вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета, стало известно в ночь на 7 января. На борту находились пилот и двое пассажиров.

Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту жесткой посадки вертолета и гибели людей.