МИД Казахстана сообщил об отсутствии обращений от иностранцев из-за протестов

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил об отсутствии обращений со стороны иностранных граждан во внешнеполитическое ведомство на фоне происходящих в стране беспорядков. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 7 января.

«Иностранные граждане пока не обращались в МИД Казахстана за помощью», — отметил Смадияров агентству «Интерфакс-Казахстан».

Также, по его словам, иностранные посольства в стране от погромов не пострадали.

Днем ранее Смадияров опроверг информацию о приостановке въезда в Казахстан для иностранных граждан.

Сообщения о якобы приостановке въезда для иностранных граждан в республику в связи с режимом ЧП распространили ранее в тот день в посольстве страны в Ташкенте.

Также в четверг стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели «в связи со сложившейся ситуацией».

В Казахстане с 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

В итоге продолжительных протестов правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

В пятницу стало известно, что в ходе спецопераций правоохранители Казахстана задержали более 3 тыс. участников беспорядков. Кроме того, 26 преступников были ликвидированы, еще 18 преступников ранены.

В этот же день сообщалось, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике. При этом в республику накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.