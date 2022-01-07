Нацгвардия Казахстана сообщила о гибели еще двоих силовиков в ходе протестов

Нацгвардия Казахстана сообщила, что в городах Кызылорд и Талдыкорган на юге республики в ходе массовых беспорядков погибли два юных силовика.

«В ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в стране погибли двое военнослужащих Национальной гвардии. Молодые солдаты ценой своих жизней с мужеством выполнили поставленные задачи ради спокойствия и благополучия народа», — говорится в сообщении.

В тот же день стало известно, что правоохранители в Казахстане в ходе спецопераций задержали более 3 тыс. участников беспорядков. При этом отмечается, что силовики ликвидировали 26 вооруженных преступников. Ранения получили еще 18 участников беспорядков.

Ранее, 6 января, сообщалось, что число погибших при беспорядках в Казахстане силовиков выросло до 18. Также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. До этого стало известно о 13 погибших военных, двое из которых были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Утром 7 января сообщалось, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике. При этом в республику накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76.