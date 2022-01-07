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В Роспотребнадзоре рассказали об одновременном заражении гриппом и COVID-19

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Определить одновременное заболевание гриппом и COVID-19 можно исходя из постепенного проявления и наращивания симптомов и той, и другой болезни. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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По ее словам, определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто, но возможно.

Так, Руженцова перечислила основные симптомы заболевания гриппом и коронавирусом, которые помогут сориентировать пациента.

Как отметила специалист, для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно, добавила доктор медицинских наук.

«Если через какой-то промежуток времени [к симптомам заболевания гриппом] присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», — пояснила Руженцова «РИА Новости» 7 января.

При этом, по ее словам, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, симптомы могут обеих инфекций могут возникнуть почти одновременно.

Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова.

Специалист Роспотребнадзора добавила, что в большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов.

«Применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова», — заключила она.

Ранее, 4 января, глава организации Сергей Чемезов рассказал, что госкорпорация «Ростех» представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году. По словам Чемезова, ученые уже наблюдают хорошие результаты исследований, однако «есть и над чем еще работать» перед запуском препарата в производство и массовое применение.

В начале октября он отметил, что в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнут в конце 2022 года.

До этого, 31 декабря, стало известно, что беременная женщина из Израиля одновременно заразилась коронавирусом и гриппом, этот случай стал первым в стране. По данным медиков, женщина не прививалась от инфекции, но чувствует себя хорошо. Скоро ее могут выписать из лечебного учреждения.

22 декабря в оперштабе по борьбе с инфекцией обратили внимание, что клиническая картина болезни при «Омикрон»-штамме коронавируса схожа с гриппом. Этот вариант протекает тяжелее среди непривитых лиц с факторами риска, в особенности старших возрастов.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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