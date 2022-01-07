Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при жесткой посадке вертолета в Башкирии возросло до двух
Мир
В МВД Казахстана опровергли информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан
Мир
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 300 млн человек
Мир
Токаев обратится к народу Казахстана
Культура
Премия «Золотой глобус» в 2022 пройдет без трансляции
Мир
МИД Казахстана сообщил об отсутствии обращений от иностранцев из-за протестов
Мир
Протестующие забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате
Мир
Большинство жителей Германии поддержали «Северный поток — 2»
Мир
Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь
Мир
Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан
Сюжет:

Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор, несмотря на то, что людей на улицах городах почти нет. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает телеканал «Хабар 24».

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Всю ночь в городе слышны выстрелы, которые и сейчас местами можно услышать», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участники беспорядков на площади Республики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице в центре города.

Протесты в стране продолжаются с 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату. Вместе с этим президент Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускали туда пациентов и медиков.

Утром 7 января стало известно, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике. При этом в республику накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021