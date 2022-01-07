Перестрелка в Алма-Ате продолжалась всю ночь, выстрелы слышны до сих пор, несмотря на то, что людей на улицах городах почти нет. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает телеканал «Хабар 24».

«Всю ночь в городе слышны выстрелы, которые и сейчас местами можно услышать», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участники беспорядков на площади Республики забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице в центре города.

Протесты в стране продолжаются с 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату. Вместе с этим президент Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускали туда пациентов и медиков.

Утром 7 января стало известно, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике. При этом в республику накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76.