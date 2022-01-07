Протестующие освободили улицы в Алма-Ате

В Алма-Ате людей на улицах практически нет, частично проспекты очищены от баррикад, однако еще слышны выстрелы. Такую информацию передал 7 января «Sputnik Казахстан».

По данным издания, военные на БТР находятся у памятника Независимости на площади Республики в центре города, при этом протестующих и сотрудников правоохранительных органов на ней нет.

Со стороны проспекта Назарбаева и на площади можно увидеть около десяти разбитых машин, кое-где собран крупный мусор и иногда раздаются выстрелы, дополнил Sputnik Казахстан.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что в столице республики Нур-Султане обстонвока спокойная. По его словам, силовики дежурят возле Дома Министерств, однако демонстрантов поблизости нет.

Также в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

Ситуация с протестами в Алма-Ате была особенно напряженная: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки. Позднее стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Из-за погромов и мародерства президент Казахстана обратился за помощью к партнерам из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В итоге 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

Зась подчеркнул, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.