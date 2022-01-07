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Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от погромов бизнесу

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Власти Казахстана пообещали помочь представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали в результате массовых беспорядков в стране. Об этом они написали в разосланных жителям республики СМС-сообщениях.

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«Уважаемые казахстанцы! Государство окажет поддержку субъектам МСБ (малого и среднего бизнеса. — Ред.), пострадавшим в результате действий экстремистов», — приводит агентство «РИА Новости» текст рассылаемого сообщения.

В стране по-прежнему серьезные трудности с доступом к интернету, население узнает новости только из эфиров центральных телеканалов.

При этом ранее в пятницу сообщалось, что в Нур-Султане снова появился доступ к проводному интернету.

До этого, 6 января, сообщалось о перебоях в работе сайтов государственных органов в стране из-за проблем с доступом в интернет.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Из-за погромов и мародерства президент Казахстана обратился за помощью к партнерам из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В итоге 6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

Зась подчеркнул, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

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