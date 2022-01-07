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Большинство жителей Германии поддержали «Северный поток — 2»

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Около 60% опрошенных жителей Германии выступили в поддерживают реализацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD, опубликованные 6 января.

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«Большинство немцев (60 процентов) хотят сохранить скандальный газопровод «Северный поток — 2»,

Отмечается, что наибольшее одобрение проект находит у последователей правой партии «Альтернатива для Германии». Там за газопровод высказались 86% человек.

При этом по большей части негативно к газопроводу относятся сторонники «Зеленых».

Кроме того, на востоке ФРГ за проект выступают 70% населения, в западной части страны — 57%.

Ранее в четверг премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что позиция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по «Северному потоку – 2» является наивной. По его словам, политика нового федерального правительства Германии угрожает энергетической безопасности страны. Зёдер считает, что «зеленая» угроза неиспользования газопровода наносит ущерб в первую очередь самой ФРГ.

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Позже глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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