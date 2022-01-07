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Члены банды убили двух журналистов в Гаити

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Двух журналистов убили члены местной банды на окраине столицы Гаити Порт-о-Пренс. Об этом в пятницу, 7 января, сообщило агентство «Франс Пресс».

Отмечается, что два журналиста были убиты в результате перестрелки. Третьему журналисту, находившемуся с ними, удалось скрыться.

Ранее, 1 января, в Гаити было совершено покушение на премьер-министра Ариэля Анри.

В ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза. Во время нападения на его резиденцию он получил смертельные ранения. В рамках расследования было задержано более 40 человек.

Наемники, участвующие в убийстве главы государства, рассказали, что преступление заказал некий «иностранец Майк», который говорит на английском и испанском языках.

Задержанные граждане США рассказывали, что у них не было цели убить Моиза, они только исполняли роль переводчиков.

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