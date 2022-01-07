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Первая смерть от «Омикрона» зафиксирована в Бразилии

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Власти Бразилии зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает в четверг, 6 января, новостной портал G1 со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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«В Апаресида-ди-Гояния (штат Гояс) зарегистрирована первая смерть от варианта «Омикрон». Погибший — человек пожилого возраста», — говорится в материале.

Как сообщило СМИ, от болезни скончался 68-летний мужчина, который страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких. Он был привит двумя дозами вакцины, а также бустерной прививкой.

По данным мэрии Апаресида-ди-Гояния, кашель, одышка и дискомфорт при дыхании у пожилого мужчины начались 20 декабря 2021 года. Через два дня он был госпитализирован в отделение неотложной помощи города. 26 декабря он был переведен в отделение интенсивной терапии, но на следующий день скончался от септического шока.

По данным департамента здравоохранения, в Бразилии зарегистрировано 22 184 824 случая заболевания COVID-19, всего 616 691 человек погиб от этой болезни. При этом 265 подтвержденных случаев в стране приходится на вариант «Омикрон».

4 января иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что новые штаммы будут появляться из-за большого числа мутаций, происходящих в геноме вируса каждую минуту. Эксперт отметил, что если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и «даст новые полезные для вируса свойства», он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

Днем ранее первые два случая смерти от последствий штамма коронавируса «Омикрон» были зафиксированы в Южной Корее. Отмечается, что пациентам было по 90 лет.

27 декабря первый случай смерти от штамма коронавируса «Омикрон» зафиксировали в австралийском городе Сидней. Мужчина 80 лет был привит против COVID-19, а также получил бустерную дозу вакцины. Однако у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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