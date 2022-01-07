Невролог рассказал о вреде резкого подъема после пробуждения

После пробуждения человеку не следует резко вставать, лучше некоторое время полежать в постели. Об этом в пятницу, 7 января, рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории и мануальный терапевт Игорь Орлов.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное — это нагрузка на кровообращение. Идет отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму», — отметил Орлов в беседе с радио «Sputnik».

По его словам, такое явление носит название ортостатический коллапс, что означает резкую потерю давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное, человек при этом может даже потерять сознание.

Орлов посоветовал после пробуждения задержаться в постели и сделать потягивающие упражнения в горизонтальном положении.

«Обычно тянут пальцы ног, стопы к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею», — уточнил невролог.

При этом он предупредил, что такие физические нагрузки не заменят утреннюю зарядку для здоровых людей, исключение составляют те, кто вынужден соблюдать постельный режим и не может полноценно двигаться.

При этом при потягивании не должно быть болевых ощущений, все движения должна быть плавными, заключил Игорь Орлов.

16 ноября врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что утренняя зарядка поможет сохранить работоспособность в период холодов. По ее словам, в холода снижается физическая активность.

Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», с наступлением холодного времени года работоспособность людей падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии.