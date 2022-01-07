Пострадавших в результате жесткой посадки вертолета перевезли в Уфу

Двоих пострадавших в результате жесткой посадки частного вертолета в Башкирии транспортировали в Уфу, сообщает 7 января Приволжская транспортная прокуратура.

Отмечается, что в столице республики их доставят в больницу скорой медицинской помощи (БСМП).

«Пострадавшие направлены машиной скорой медицинской помощи в ГБУЗ РБ БСМП города Уфа», — следует из сообщения.

Ранее в этот день в МЧС по Башкирии заявили об окончании спасательных работ на месте жесткой посадки частного вертолета.

О том, что вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета, стало известно в ночь на 7 января. На борту находились пилот и двое пассажиров. Прибывшие на место крушения врачи констатировали смерть одного человека.

Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий.

Ранее источник «Известий» рассказал, что в этом происшествии погиб известный юрист Андрей Олейник. Он был одним из двух пассажиров вертолета. От полученных травм мужчина скончался еще до прибытия спасателей и медиков.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту жесткой посадки вертолета.