Политолог назвал исламистов причастными к протестам в Казахстане

За беспорядками в Казахстане стоят не мирные граждане, а боевики-исламисты. Об этом в четверг, 6 января, заявил российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт подчеркнул, что протестующие владеют навыками ведения уличных боев и нападают на силовиков иначе, чем это делало бы мирное население.

Кроме того, Сатановский увидел параллель между протестами, происходящими в Казахстане, и протестными акциями после выборов президента в Белоруссии в 2020 году.

«Казахстан — наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии», — отметил политолог в эфире телеканала «Россия 24».

В ночь на 7 января в казахстанском Шымкенте протестующие уничтожили более 10 полицейских автомобилей, что значительно затруднило пресечение беспорядков.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Правительство Казахстана ушло в отставку. По всей территории страны объявлен режим ЧП.

Днем ранее радикальные участники протестов в Алма-Ате вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты заявили о том, что жестокие действия нападавших в городе свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более десяти медиков получили травмы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

Также он рассказал, что у коллективных миротворческих сил в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.