Псаки заявила о слежке США за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан

Соединенные Штаты будут отслеживать ситуацию с размещением миротворческих войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы внимательно следим за сообщениями об отправке объединенных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — сказала Псаки журналистам во время брифинга в четверг, 6 января.

При этом, по словам пресс-секретаря Белого дома, у США «есть вопросы относительно запроса [властей республики о вводе миротворцев на территорию страны] и того, насколько он легитимен».

Она подчеркнула, что миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы Казахстана обязаны соблюдать международно признанные обязательства по правам человека.

Кроме того, Псаки заявила, что мировое сообщество проследит за любыми нарушениями гуманитарных принципов в регионе.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Псаки о легитимности ввода сил ОДКБ в Казахстан. Как отметила представитель МИД в своем Telegram-канале, некоторые американские представители не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию США.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил беспорядки в республике. Блинкен заявил, что ситуацию с протестующими нужно урегулировать мирным путем.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. По всей территории страны объявлен режим ЧП.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов в Алма-Ате вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более десяти медиков получили травмы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

Также он рассказал, что у Коллективных миротворческих сил в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд.