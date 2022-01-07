Умер американский режиссер Питер Богданович

В Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет скончался американский режиссер, актер и кинокритик Питер Богданович. Об этом пишет 6 января Variety.

Как отмечает издание, Богданович был одним из самых заметных режиссеров Нового Голливуда. Он был номинирован на Оскар за фильм «Последний киносеанс» (1971) и претендовал на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за картину «Маска» (1985) с певицей Шер в главной роли.

Богданович родился в Кингстоне в 1939 году. В 1968 году он решил стать режиссером. Его известные работы — фильмы «Бумажная луна» (1973) и «Последний киносеанс».

Кроме режиссуры, у Богдановича также были актерские работы. В частности, он сыграл психотерапевта доктора Мэлфи в сериале «Клан Сопрано» (The Sopranos, 1999–2007).

6 января стало известно, что от болезни Альцгеймера умер сценарист «Пиратов Карибского моря» Джей Уолперт. Он не дожил до своего 80-летия три недели.