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При жесткой посадке вертолета в Башкирии погиб известный юрист

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В результате жесткой посадки частного вертолета в Башкирии погиб известный юрист Андрей Олейник . Об этом в пятницу, 7 января, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что Олейник был одним из двух пассажиров вертолета. От полученных травм мужчина скончался еще до прибытия спасателей и медиков.

Олейник был председателем Попечительского совета Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. Кроме того, являлся гендиректором предприятия, которое поставляет насосное и компрессорное оборудование на заводы одной из нефтяных компаний.

Ранее в этот день в МЧС по Башкирии заявили об окончании спасательных работ на месте жесткой посадки частного вертолета. Врачи на месте констатировали смерть одного человека. Еще двум оказывается необходимая помощь.

О том, что в Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета, стало известно в ночь на 7 января. По предварительным данным, поздно вечером воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершило жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. Сообщается, что оно совершало полет по маршруту Уфа — село Павловка.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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