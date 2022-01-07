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Посол Украины в ФРГ напомнил Европе о желании Киева вступить в ЕС

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Европа и Германия забыли о стремлении Украины к присоединению к Евросоюзу (ЕС), которое остается у Киева с 2014 года. Об этом в пятницу, 7 января, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

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«Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен майдана, тогда выступали не только против (экс-президента Украины Виктора — Ред.) Януковича, но прежде всего за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии», — отметил он в эфире радиостанции WDR.

По его словам, Брюссель должен принимать «более смелые решения» по поводу вступления Киева в Евросоюз.

16 декабря Зеленский указал на то, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но страны-члены НАТО не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

1 июня 2021 года Киев создал структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

18 марта Зеленский оценил шансы вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что членство в ЕС является для Украины стратегически достижимой мечтой.

В 2014 году украинский парламент принял решение отказаться от внеблокового статуса страны. В 2019 году украинские власти изменили текст конституции, теперь в ней прописано, что государство нацелено присоединиться к НАТО.

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