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МЧС Башкирии заявило об обнаружении потерпевшего крушение вертолета

МЧС сообщило о завершении спасательной операции в Башкирии, где жестко сел вертолет
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Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Алик Шарафутдинов заявил об окончании процесса спасательных работ после жесткой посадки частного вертолета 7 января.

«Спасатели приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с медиками центра медицины катастроф обнаружили вертолет, совершивший жесткую посадку, и с помощью ручного гидравлического инструмента произвели деблокирование пострадавших», — отметил он.

Как рассказал Шарафутдинов, врачи на месте жесткой посадки констатировали смерть одного человека. Еще двум оказывается необходимая помощь. На данный момент поисково-спасательная работа уже завершена, заключил он.

К поискам была задействована группировка в количестве 25 человек и восьми единиц техники.

Кроме того, МЧС опубликовало видео упавшего в республике вертолета. Судя по нему, при падении летательный аппарат получил сильные повреждения.

Ранее сообщалось, что следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту жесткой посадки вертолета в Башкирии, в результате которой погиб человек.

О том, что в Башкирии произошла жесткая посадка вертолета, стало известно ранее в пятницу. По предварительным данным, поздно вечером частный вертолет марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. Сообщается, что он совершал полет по маршруту Уфа — село Павловка.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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